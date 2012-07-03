Filistinli, liderden Türkiye'ye gözdağı!

Filistinli lider Ahmed Cibril, Suriye'nin Türkiye dahil dış güçlerin saldırısına uğraması halinde, Lübnan Hizbullahı ve İran'ın Şam rejiminin yanında savaşacağını söyledi.

AFP'nin haberine göre, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık örgütünün kurucusu ve lideri Cibril, "Suriye rejimi, İran'daki kardeşlerimiz ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'la konuştuk. Bir dış müdahalede bulunulması durumunda, bu savaşın parçası olacağız" diye konuştu.

Şam merkezli örgütün lideri Cibril, Lübnan televizyonu Mayadin'e yaptığı açıklamada, "Türk-Avrupa ittifakı ya da NATO işleri tırmandırırsa, sokaklara dökülüp tüm onurlu insanlar ve Suriyeli kardeşlerimiz adına savaşacağız" dedi.

Son dönemde İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Nasrallah ve Esad'la bir araya geldiğini ifade eden Cibril, söz konusu görüşmelerin tarihi konusunda bilgi vermedi.

İran, Suriye ve Hizbullah'ı tek bir eksen olarak tanımlayan Cibril, Nasrallah'ın da bu savaşa katılma sözü verdiğini söyledi.

İran rejiminin, Suriye'ye saldırı düzenlenmesine izin vermeyeceğini açıklasığını hatırlatan Cibril, "Türkleri ateşle oynamamaları konusunda defalarca uyardık" dedi.