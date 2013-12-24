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Dünya

Filistinli keskin nişancıya İsrail'den uçaklı misilleme

İsrail ordusuna ait uçakların Gazze Şeridi'ni vurması sonucu 3 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

24 Aralık 2013 22:48

Bir İsrailli'nin Filistinli keskin nişancılar tarafından öldürülmesine İsrail'den misilleme geldi. İsrail ordusuna ait uçakların Gazze Şeridi'nde 6 noktayı vurması sonucu 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmiş, Filistinliler bu saldırıya misilleme olarak karşı ateşte bulunmuş ve sınırda onarım yapan 52 yaşındaki bir İsrailli ölmüştü. Gazze'de, Filistinli keskin nişancıların bir İsrailli'yi vurması üzerine İsrail ordusu misilleme yaptı.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail uçakları ve tanklarının İslami Cihad ve Hamas'ın kontrolünde olduğu belirtilen 6 noktayı vurduğu belirtildi.
Operasyonda, Gazze Şeridi'ndeki bir mülteci kampında yaşayan 3 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, 2 Filistinli de yaralandı.
Saldırıya yönelik Hamas'tan bir açıklama yapıldı.
'İsrail'in işlediği bu suçun bedelini ödeyeceği' belirtilen açıklamada, "Hamas vereceği cevabı değerlendiriyor" denildi.

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