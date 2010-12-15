Filistinli itfaiyecilere İsrail'e giriş yasağı

T24 - İsrail, Karmel dağlarındaki yangını söndürme çalışmalarında yardıma koşan Filistinli itfaiyecilerin bir bölümüne, "kendileri için yapılacak bir törene" katılmak üzere İsrail'e geçiş izni vermedi.



Yetkililer törenin iptal edildiği bildirildi. Haaretz gazatesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Filistinli itfaiyeciler, Filistin İtfaiye Servisleri Komutanı Ahmed Rizk başta olmak üzere, Batı Şeria'daki Cenin kentinden, Karmel dağlarındaki yangının başladığı belirtilen Dürzi köyü İsafiyya'da, onurlarına düzenlenen törene katılmak amacıyla İsrail'e geçmek için askeri kontrol noktasına geldi.



Yardıma giden itfaiyecilerin 10'undan 6'sına İsrail'e geçiş izni verildi. İsrailli askeri yetkililerin, Rizk ve diğer 3 kişi için "güvenlik gerekçesiyle" izin vermedikleri öne sürülüyor.



Ahmed Rizk, geçen haftaki yangın felaketi sırasında tüm itfaiyecilerin İsrail'e girdiğini hatırlattı ve "Bunun hiçbir mantıklı nedeni yok. Buna neyin yol açtığını da bilmiyorum" diye konuştu.





'BÜROKRATİK HATA'



İsrail ordusu, Filistinli itfaiyecilere geçiş izni verilmemesinin "bürokratik bir hata"dan kaynaklandığını bildirdi.



Haaretz'in internet sitesinde yer alan habere göre İsrail ordusu, girişlere izin verilmemesinin tamamen bürokratik bir hatadan kaynaklandığını, Filistinli itfaiyecilerin isimlerinin bulunduğu listede itfaiyecilerin kimlik numaralarının yer almadığını belirtti.



Açıklamada, törene katılacak itfaiyecilere gerekli iznin çıkarılması için çalışıldığı ifade edildi.



Törene katılmak üzere İsafiyya'ya gelen İsrail parlamentosunun Arap milletvekillerinden Ahmed Tibi de olayı şiddetle kınadı, bunun bir "aptallık ve işgal rejiminin kibirli tavrının örneklerinden biri daha" olduğunu ifade etti.



Tibi, Filistinli itfaiyecilerin yardımının ardından, "tam bir utanç vesilesi" olarak tanımladığı İsrail'in tutumunun "resmin gerçeğini" yansıttığını belirtti.



Öte yandan Filistin yönetimi yetkilileri, itfaiyecileri Karmel dağlarındaki yangına yardım için "insani bir sorumluluk" duyarak gönderdiklerini belirtip, "hayatlarını riske atan bu insanların şimdi neden İsrail'e sokulmadıklarını anlamadıklarını" bildirdi. Filistin yönetiminden yapılan açıklamada, "Aynı itfaiyecilerin izin alıp yardıma giderken, şimdi konuyla ilgili bir tören için niçin geri çevrildiklerinin belli olmadığı" belirtildi.



Açıklamada, "Biz işgale rağmen bunu (yardımı) yaptık. Çünkü bu bizim insanlık görevimizdi. Anladık ki, yardımdan sonra da işgal hala burada duruyor" denildi.





PERES VE NETANYAHU TEŞEKKÜR ETMİŞTİ



Karmel dağlarındaki yangının başlamasından kısa bir süre sonra Filistin yönetimi Başbakanı Selam Feyyad, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'i arayarak yardım önerisinde bulunmuş ve daha sonra Filistinli itfaiyeciler yangın söndürme çalışmalarına katılmışlardı.



Peres ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yangının söndürülmesi sonrasında da Filistin yönetimi Devlet başkanı Mahmud Abbas ve Feyyad'ı arayarak, bu yardımlaşmadan dolayı şükran ve teşekkürlerini iletmişlerdi.



