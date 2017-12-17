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Dünya

Filistinli iş insanı Sabil al-Masri serbest bırakıld

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Suudi Arabistan'da geçen hafta tutuklanan Filistinli iş insanı ve milyarder Sabih al-Masri serbest bırakıldı

17 Aralık 2017 16:06

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Suudi Arabistan\'da geçen hafta tutuklanan Filistinli iş insanı ve milyarder Sabih al-Masri serbest bırakıldı.
Ürdün\'ün en büyük bankalarından birinin genel müdürü olan ve Zara Yatırım Holding\'in kurucusu Filistinli iş insanı Sabih al-Masri, geçen hafta yolsuzluk suçlamaları sebebiyle, iş seyahati içi gittiği Suudi Arabistan\'da tutuklanmıştı. Yerel medyada Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bir hafta gözaltında tutulan Masri\'ye yönelik resmi bir suçlama bulunmadığı ve Filistinli iş insanının bugün serbest bırakıldığı söylendi.
Ürdün\'de milyar dolarlık yatırımları bulunan ve ülkenin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Masri\'nin tutuklanması, ülke genelinde büyük tepki yaratmıştı. Hem Ürdün hem de Suudi Arabistan vatandaşlığı bulunan Masri\'nin serbest bırakılmasının ardından Riyad\'daki evine gittiği ve gelecek hafta Ürdün\'de gerçekleşmesi beklenen iş toplantılarına katılacağı söylendi.

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