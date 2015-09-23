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Dünya

Filistinli gencin vurulmadan saniyeler önce çekilen görüntüleri yayınlandı

İsrail ordusu genç kızın askerlerin bıçaklamaya çalıştığı iddiasında. Ancak görüntülerde, öldürülen gencin mukavemet göstermediği görülüyor

23 Eylül 2015 15:09

İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki Halil kentinde öldürdüğü 18 yaşındaki Filistinli Hedil el-Heşlemun’un vurulmadan saniyeler önce çekilen fotoğrafları yayınlandı. Fotoğraflarda İsrailli güvenlik güçlerinin otomatik silahlarını Heşlemun'a doğrulttuğu görülüyor.

Filistin resmi haber sitesi WAFA’nın haberine göre; Halil kentinin Eş-Şüheda Caddesi’nin girişindeki askeri kontrol noktasından dün geçen Filistinli kız, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu karnından yaralandı. 

Hürriyet'te yer alan haberde İsrail askerlerinin, yaklaşık yarım saat boyunca yaralı haldeki Hedil el-Heşlemun’a sağlık ekiplerinin müdahalede bulunmasına izin vermediği ifade edilirken, kızın daha sonra sevk edildiği hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. 

 

'Askerleri bırakmaya çalıştı' iddiası



İsrail ordusu ise Filistinli kızın İsrail askerini bıçaklama girişiminde bulunması üzerine ateş açıldığını savundu.

Hedil el-Heşlemun’un acılı babası "İsrail askerleri kızımı soğukkanlılıkla öldürdü. Vahşice ve kasıtlı olarak öldürdüler. Hedil'i durdurma imkânları vardı ama bunu yapmadılar ve kayıtsızca öldürdüler" diye konuştu. 

Daily Mail'in Filistin medyasından aktardığı habere göre; üniversite öğrencisi olduğu belirtilen genç kız, çantasında ne olduğunu göstermediği ve peçesini açmayı reddettiği için 10 kurşunla vuruldu.

New York Times'a konuşan bir tanık ise kızın çantasının içindekileri gösterdiği sırada vurulduğunu söyledi. Fawaz Abu Aisheh adlı bir başka tanık ise Heşlemun'un olay anında "buz kestiğini ve şoke olduğunu" anlatırken, kendisinin "İbranice bilmiyor diye bağırdığını" aktardı.

34 yaşındaki Aisheh, "Bıçağı olsa bile askere ulaşmak için bir metrelik bir bariyerin üzerinden atlaması gerekirdi" dedi ve olay yerinde ağır silahları bulunan yaklaşık yedi asker olduğunu belirtti.

Dünyayı şoke eden olayın ardından Filistinliler ve İsrail güçleri arasında arbede yaşandığı, İsrail askerlerinin olay yerinde toplanan grubu dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi. 

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