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Dünya

Filistinli genci yakarak öldürdüklerini itiraf ettiler

16 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr'ın yakılarak öldürülmesini itiraf eden 3 kişiye olay yerinde tatbikat yaptırıldı

07 Temmuz 2014 22:58

İsrail polisi üç Yahudi yerleşimcinin cesetlerinin bulunmasının ardından Doğu Kudüs’te öldürülen 16 yaşındaki Filistinli ile ilgili üç şüphelinin cinayeti itiraf ettiğini açıkladı

Al Jazeraa'nin haberine göre, İsrail polisinden bir yetkili, şüphelilere pazartesi günü olay yerinde tatbikat yaptırıldığını söyledi.

İtiraf, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldürülen Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr'ın ailesi ile telefonda konuşmasından ve katillerin yargı önüne çıkarılması sözü vermesinden birkaç saat önce geldi.

İsrail polisi cinayetle ilgili olarak aralarında çocukların da olduğu altı kişiyi gözaltına almıştı.

 

Mahmut Abbas öldürülen gencin yakınlarını ziyaret etti

 

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ise pazartesi günü öldürülen gencin yakınlarını Ramallah'ta ziyaret etti.

Abbas, cinayetin ardından düzenlenen gösterilere katılan ve İsrail polisi tarafından dövüldüğü görülen Ebu Hudayr'ın 15 yaşındaki kuzeni Tarık ile de görüştü. Gösteriler sırasında yüzden fazla kişi yaralanmıştı.

Muhammed Ebu Hudayr, 12 Haziran'da Batı Şeria'da ortadan kaybolan üç Yahudi yerleşimcinin cesetlerinin geçen hafta bulunmasından sonra kaçırılmış ve öldürülmüştü.

İsrail yönetimi yerleşimcilerin kaçırıldığını ileri sürmüş ve bu durumdan Filistin yönetimini sorumlu tutmuştu.

Ebu Hudayr'ın yakıldığı belirtilen cesedi ormanda bulunmuştu.

 

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