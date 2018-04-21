Filistinli bilim insanı Malezya'da suikasta uğradı

Filistinli bilim insanı Fadi el-Batş'ın bu sabah Malezya'da maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

35 yaşındaki Batş, Başkent Kuala Lumpur'daki evinden çıkıp sabah namazı için camiyi gittiği sırada yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından suikasta uğradı.

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Batş, aldığı kurşun yaraları nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Kuala Lumpur polisi, saldırının kim veya kimler tarafından işlendiğine yönelik henüz bir açıklama yapmadı.

Batş'ın ailesi saldırının arkasında İsrail istihbaratı Mossad'ın olduğunu ifade etti.

Gazze nüfusuna kayıtlı Batş, Filistin halkının mücadelesine destek veren hayır kurumlarında aktif görev yapıyordu.

"Mossad Müslüman liderleri öldürmesiyle tanınıyor"

Malezya İslam Partisi (PAS) Genel Başkanı Abdul Hadi Awang, Fadi el-Batş’ın maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "Mossad, dünyada Müslüman liderleri öldürmesiyle tanınıyor." dedi.

PAS Başkanı Awang, Filistinli bilim adamının hayatını kaybettiği suikasta ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybeden bilim adamı Fadi el-Batş'ın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ailesinin tüm ihtiyaçlarıyla ilgileneceğiz." diye konuştu.

Hayatını kaybeden Batş’ın ailesinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten Awang, "Mossad ve Siyonist ajanlarının ülke sınırlarımıza nüfuz ettiği düşüncesi insanların aklını karıştırıyor. Mossad dünyada Müslüman liderleri öldürmesiyle tanınıyor." ifadelerini kullandı.

Awang, benzer suikastların daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Lübnan'da da gerçekleştiğine dikkat çekerek, "İsrail büyük güçlerin arkasına saklanarak terör eylemleri yapmaktadır. Malezya hükümetini bu cinayeti sorgulamaya ve İsrail'e karşı temkinli olmaya davet ediyorum." dedi.

Batş’ın herkesle ilişkileri iyi olan, sessiz ve sakin biri olduğunu vurgulayan Awang, cinayetin tesadüf olmadığını belirtti.