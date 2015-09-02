Filistinli bebeği yakan İsrailliye 3 ay ev hapsi!

Temmuz ayında Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait bir evin Musevi yerleşimciler tarafından kundaklanması olayıyla ilgili bir kişiye "6 ay Batı Şeria'ya girmeme" cezası verildiği bildirildi.

İsrail ordu radyosunda yer alan haber göre, Nablus kentinin Duma beldesinde 18 aylık bebek Ali Devabişe ve babası Saad Devabişe'nin (31) ölümüne neden olan kundaklama olayıyla ilgili yargılanan bir kişiye 6 ay boyunca Batı Şeria'ya girmeme ve 3 ay ev hapsi cezası verildi. Ayrıca olayla bağlantılı olduğu belirtilen 21 aşırı sağ görüşlü İsrailliye de çeşitli idari cezalar verildi.

Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait bir evin 31 Temmuz sabahı Musevi yerleşimciler tarafından kundaklanması sonucu ailenin 18 aylık bebeği yanarak hayatını kaybetmiş, 31 yaşındaki baba Saad Devabişe de daha sonra tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Bebeğin annesi ve 4 yaşındaki ağabeyi de yaralanmıştı.