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Dünya

İsrail askerlerinin darp ettiği Filistinli bakan öldü!

Filistinli Bakan Ebu Ein daha önce de Batı Şeria'daki gösterilerde İsrail askeri ile karşı karşıya gelmişti

10 Aralık 2014 14:54

Batı Şeria'da Turmos Aya kentinde düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaşan ve darp edilen Filistinli Bakan Ziad Ebu Ein hayatını kaybetti.

Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışan bakan Ziad Ebu Ein Ramallah kenti yakınlarında yoldayken yaşamını yitirdi.

Amerikan Associated Press haber ajansına bilgi veren El Fetih hareketinin liderlerinden Mahmud Alul, Ebu Ein'in birçok protestocuyla birlikte elinde zeytin dalı taşıyarak gösteri yaparken öldüğünü söyledi.

Mahmud Alul, İsrail askerlerinin önce göstericilerin üzerine göz yaşartıcı gaz kapsülleri attığını, ardından da protestocuları tüfek dipçıkleriyle dövdüğünü belirtti.

Olayı kınayan Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ise "Ebu Ein barbarca bir saldırı sonucu şehit olmuştur" dedi.

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