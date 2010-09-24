Filistinli babaya barış ödülü

T24 - İsrailli askerler tarafından öldürülen oğlunun organlarını İsrailli çocuklara bağışlayan Filistinli Hatib'e, Hessen Barış Ödülü verildi.



Filistinli babadan göz yaşartan örnek davranış... Filistinli İsmail Hatib'in 12 yaşındaki oğlu Ahmed, 2005'te, elindeki oyuncak silahı gerçek sanan İsrailli askerler tarafından vuruldu. Filistinli baba, oğlunun organlarını İsrailli çocuklara bağışladı. Hayatının büyük acısını başkalarının sevinci haline dönüştüren İsmail Hatib'e, Almanya'nın Wiesbaden kentinde düzenlenen törenle Hessen Barış Ödülü verildi. Hatib ayrıca 25 bin euro'luk para ödülünün de sahibi oldu. Törende bir konuşma yapan İsrail'in eski Almanya Büyükelçisi Avi Primor, medeni cesareti nedeniyle, Hatib'i bir 'kahraman' olarak nitelendirdi. Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier ise Filistinli babanın çoğu insan için bir umut ışığı olduğunu vurguladı.

'O her yerde yanımda'

Acılı baba İsmail Hatib oğlu yaşıyormuş, onunla sohbet ediyormuş gibi davranarak acısını dindirdiğini söyledi. Bu sayede 5 yıl önce yaşananlar hakkında konuşacak durumda olduğunu belirten 45 yaşındaki Hatib, "Ahmed bana her yerde eşlik ediyor. Her gün onun adını anıyorum. Bu beni güçlendiriyor. Filistin-İsrail çatışma tarihinde çok sayıda çocuk öldürüldü. Çoğu Filistinli çocuk kurban oldu. Çocuklar için daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilecekleri bir ortam oluşturmak adına, onların hakları konusunda konuşmanın, benim için bir yükümlülük olduğunu düşünüyorum. İnsan hakları konusunda konuşmak önemli. Hayattayken mutlu olmaları, mümkün olmalı" diye konuştu.

5 İsrailli çocuk yaşıyor

İsmail Hatib, oğlunun öldürülüşünü de şöyle anlattı: "Ahmed, Ramazan Bayramı'nın ilk günü kıyafetine uygun bir kravat almak için evden çıktı. Tam o sırada sokakta çatışma çıktı. Oğlumun elindeki oyuncak silahı gerçek sandılar. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından ve göğsünden vurulup öldü. Organlarını çocuklara bağışlama kararı aldık. Üstelik çocukların milliyetine bakmaksızın. İsrailli mi, Filistinli mi, Müslüman ya da Dürzî mi olduğuna dikkat etmeksizin! Bu sayede Müslüman, Dürzî ve Yahudi çocuklar bundan faydalanabildiler." Oğlunun organlarını İsrailli çocuklara da bağışlama kararını, Cenin müftüsü ve üyesi olduğu El Aksa Şehitleri Tugayları ile birlikte alan Hatib, "İsrail'de çoğu kişi, başka türlü bir intikam aldığımı görmek isterdi" dedi. Her şeye rağmen oğlunun organlarını bağışlayan Hatib'in kararı sayesinde 5 İsrailli çocuk yaşıyor. Aralarında Ahmed'in kalbinin nakledildiği bir Dürzî kız çocuğu, Negev'de bir Bedevi genç ve Doğu Kudüs'te muhafazakâr Ortodoks bir yerleşimci ailenin kızı var. İsmail Hatib, geçen yıl yayınlanan "Cenin'in Kalbi" adlı belgesel filmde, bu çocukların kendi çocukları gibi olduğunu, onlarda oğlunu tekrar bulduğunu anlatıyor.





