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Dünya

Filistinli avukatın tekmesi fenomen oldu

Fotoğraf internette yalnızca bir sitede 2 milyonun üzerinde paylaşıldı

04 Kasım 2015 15:15

Associated Press (AP) ajansından Majdi Muhammed’in 12 Ekim'de çektiği fotoğraf, Filistin ve İsrail arasında son haftalarda tırmanan gerilimin simgelerinden biri haline geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, fotoğrafta Filistinli avukat Hasan Ajaj, İsrail askerlerinin attığı biber gazı kapsülünü tekmeliyor. Fotoğraf internette yalnızca bir sitede şimdiye kadar 2 milyon kez paylaşıldı. 12 Ekim tarihinde Filistin Barosu üyelerinin Ramallah Adliyesi’nden başladıkları yürüyüşe İsrail polisi göz yaşartıcı gaz ve sersemletici el bombası ile müdahale etmişti.

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