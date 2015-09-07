Filistinli anne yaşam mücadelesini kaybetti



Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yaklaşık bir ay önce radikal Yahudi yerleşimciler tarafından kundaklandığı tahmin edilen evde yaşayan Filistinli aile bir kurban daha verdi. İsrail'deki haber sitesi 'Ynet', yanan evde ağır yaralanan Filistinli annenin öldüğünü duyurdu. Yaşam mücadelesini kaybeden 26 yaşındaki Riham Devabişe'nin vücudunun yüzde 80'inde üçüncü derece yanık olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden annenin 18 aylık bebeği saldırıdan kısa bir süre sonra 31 Temmuz'da, bebeğin babası da ağustos başında hayatını kaybetmişti. Ailenin ağır yaralı olan dört yaşındaki oğlu hastanede tedavi ediliyor.

Nablus ve Ramallah arasındaki Duma kasabasında Filistinlilerin yaşadığı iki bina 31 Temmuz'da yüzü maskeli iki kişi kundaklanmıştı. Olay yerinde daha sonra İbranice yazılar bulunmuş ve İsrail makamları da olayı terör saldırısı olarak nitelendirmişti. Olayın failleri yakalanmadı, ancak kundaklama eyleminin radikal Yahudi yerleşimciler tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

Saldırı, İsrail'de radikal yerleşimcilerle ilgili yoğun bir tartışmaya da neden oldu. İsrail Güvenlik Kabinesi olayın ardından aldığı önlemler çerçevesinde 'idari tutuklama' olarak adlandırılan bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre, şüpheliler haklarında bir suç duyurusu olmadan da tutuklanabiliyor.