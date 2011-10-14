-Filistinli anne oğlunun cenazesini bekliyor GAZZE (A.A) - 14.10.2011- İsrail askeri Gilad Şalid'i kaçırırken öldürülen Filistinli'nin annesi, esir değişimi anlaşmasından sonra umutla oğlunun cenazesinin kendisine verilmesini bekliyor. Muhammed Firvana'nın annesi Ehlam Firvana, dün Kızılhaç binası önünde yaptığı açıklamada, Şalid'i kaçıran oğlu ve arkadaşlarının Filistin tarihini değiştirdiğini belirtti. ''Bu gençler İsrail'in büyük askeri gücüne rağmen askeri binaya girip askeri kaçırabildiler. Bu operasyon sayesinde bin 27 esir salıverilecek'' dedi. Ancak oğlunun cesedinin hala kendisine verilmediğini belirten anne, ''Çocuğumun mezarında ismi bile yok, bir numara vermişler. Oğlum yanımda olmasa da ancak herkes beni ziyarete geliyor. Tüm Filistinli gençler benim oğlum, hepsi Muhammed benim için'' diye konuştu. Bırakılacak Filistinliler ile oğlunun cesedinin de getirileceğini umduğunu söyleyen anne, onu Filistin topraklarında defnedeceği günü beklediğini ifade etti. Filistin'de asıl bayramın ise tüm esirlerin bırakıldığı zaman yaşanacağını kaydeden anne, Filistin mücadelesine kadınların yerinin çok büyük olduğunu, hapishanelerdeki kadınların sayısının 27 değil, 27 bin olarak kabul edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Şalid, 2006 yılında Kerem Şalom'daki İsrail güvenlik karakoluna yapılan bir operasyonla kaçırılmış, operasyonda 2 Filistinli ve 2 İsrail askeri hayatını kaybetmişti. Öte yandan, Gazze'deki BM binası önünde de yapılan gösterilerde tüm esirlerin serbest bırakılması istendi.