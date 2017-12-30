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Dünya

Filistinli aktivist Tamimi'nin Twitter hesabı askıya alındı

16 yaşındaki Filistinli aktivist Ahed Tamimi, annesi ve kuzeniyle birlikte 19 Aralık'tan bu yana gözaltında tutuluyor

30 Aralık 2017 02:50

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından başlayan protestolarda İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Filistinli aktivist Ahed Tamimi'nin Twitter hesabı kapandı. Kapatma işleminin Twitter tarafından yapılıp yapılmadığı konusunda net bir bilgi yok. Ancak Tamimi'nin akrabaları hesabı Twitter'ın kapattığını iddia etti.

NTV’de yer alan habere göre, Filistin yanlısı sosyal medya hesaplarından Tamimi'nin Twitter'ının yeniden açılması için kampanya başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın da Twitter hesabı kapanmış ancak daha sonra tekrar açılmıştı. Assange'ın hesabının da neden kapandığı hakkında da net bir bilgi ya da Twitter'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail askerleri 19 Aralık'ta ’Hanzala Cesaret Ödülü’ sahibi 16 yaşındaki Ahed Tamimi ile annesi Neriman Tamimi'yi bir gün sonra da kuzeni Nur tamimi'yi gözaltına almıştı. Tamimi ailesi hâlâ gözaltında tutuluyor. 

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