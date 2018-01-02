Filistinli aktivist Ahed Tamimi’ye 12 ayrı suçlama

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından başlayan protestolarda İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Filistinli aktivist Ahed Tamimi için aralarında ağır cezayı gerektiren müessir fiil ve taş atmanın da olduğu 12 ayrı suç yöneltildi.

Filistinliler genç kızın davranışlarını takdir ederken, İsrail’de pek çok kişi onu propaganda aracı olarak kullandıklarını söyledikleri ailesini suçluyor.

Tamimi’nin videoyu kaydeden ve Facebook’a koyan annesine de suçlama yöneltildi. Ahed’in gözaltına alınması sırasında babası, askerlerin biber gazı attığını ve ailenin evinin camlarını kırdıklarını söylemişti.

Aktivist Bassem Tamimi, Ahed’in 14 yaşındaki kuzeni Muhammed’in İsrailli askerler tarafından atılan plastik mermi ile yüzünden vurulduğunu söyledi. Muhammed’in Nabi Salih köyündeki bir protesto sırasında yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu protestoda 200 Filistinlinin taş attığını iddia etmişti.

Baba Tamimi: Askerler eve gaz bombası atınca patlak verdi

Baba Tamimi, İsrail gazetesi Yedioth Aharonth’a verdiği röportajda, videodaki olayın, askerlerin “evin bahçesine girerek, gaz bombası atıp, evin pencere camlarını kırmaları üzerine patlak verdiğini” söylemişti. “O anki tutumları insani gözükebilir, ama bence o günkü genel tutumları insani değildi. Kızımla ve yaptığıyla gurur duyuyorum” dedi.

İki yıl önce Ahed Tamimi, yine viral olan bir videoda, bir İsrail askerinin elini ısırırken görülüyordu. İsrailli asker daha sonra ordu tarafından taş attığı açıklanan Filistinli bir çocuğu kucağında tutuyordu.