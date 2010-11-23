-FİLİSTİNLİ AİLENİN EVİNE POLİS KONTROLÜNDE YERLEŞTİLER TEL AVİV (A.A) - 23.11.2010 - Yahudi yerleşimciler, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir ailenin evini, polis koruması altında ele geçirdi. Yerleşimciler, eski sahibinin oğlundan bu evi satın aldıklarını ve daha önce bunun için açılan davayı kazandıklarını iddia ediyor. Filistinli aile ise iddiayı reddediyor. İsrailli insan hakları örgütü İnsan Hakları İçin Doktorlar'ın verdiği bilgiye göre, bir grup yerleşimci, sabahın erken saatlerinde, polis güçleri eşliğinde, Jebeli Mukaber ile Silvan arasındaki El Faruk denilen bölgede, Filistinli ailenin bulunduğu 3 katlı eve geldi. Aile üyelerinin polis zoruyla evden çıkarıldığı belirtildi. Evde yaşayan 20 kişilik Kerim ailesinin üyeleri, satış anlaşmasında, evsahibi olarak adı yazılı geçen kişinin artık yaşamadığını ve evi kendilerine bıraktığını ifade ederek satış iddiasının doğru olmadığını savunuyor. Tartışmalı evin, Wohl Yatırım Grubu adlı bir şirket tarafından satın alındığı iddiasıyla başlayan süreç, 3 yıldır devam ediyordu. İnsan hakları grupları, söz konusu şirketin arkasında aslında Elad örgütünün varolduğunu belirtiyor. Doğu Kudüs'te, özellikle Silvan'da Yahudi yerleşimcileri iskan etmesiyle bilinen Elad örgütü, geçtiğimiz aylarda, Silvan'da aracını taşlayan Filistinli çocukların üzerine aracını sürerek, ikisini yaralayan David Be'eri tarafından kuruldu. Elad, bugüne kadar Filistinli Araplar'ın yaşadığı Silvan'da, 500 dolayında yerleşimciyi, Filistinliler'den bir şekilde satın alınan veya boşaltılan evlere yerleştirmiş bulunuyor.