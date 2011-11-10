Filistin'in üyeliği UNESCO'yu krize soktu

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UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova, UNESCO'nun 2011 yılı bütçesi için 65 milyon dolarlık açık öngörüldüğünü belirterek, yıl sonuna kadar yapılacak programların iptaliyle 35 milyon dolar tasarruf yapılmasının planlandığını söyledi.UNESCO içinde bir ''acil fon'' kurulmasını öneren Bokova, 2012-2013 için bütçe açığının 143 milyon dolar olarak tahmin edildiğini açıkladı.Bu arada, UNESCO sözcülüğü, yıl sonuna kadar programların askıya alınmasının, 22-29 kasım tarihlerinde Bali'de Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesiyle ilgili düzenlenecek toplantıyı etkilemeyeceğini açıkladı.UNESCO'nun tasarruf planının daha çok personelin yol masrafları, iletişim masrafları ve sürekli yayınlar ve sözleşmeli kontratları olumsuz etkimemesi bekleniyor.ABD, Filistin oylamasından sonra, UNESCO'ya yılda 70 milyon dolar tutarında yaptığı mali yardımı askıya aldığını açıklamıştı. Bu rakam, UNESCO'nun yıllık bütçesinin yüzde 22'sini oluşturuyor.