T24 LogoT24 Logo
Gündem

Filistin'in İstanbul başkonsolosu, İstanbul'da toprağa verildi

Tansu Edip GÖKBUDAK / İbrahim MAŞE (DHA) FİLİSTİN'in İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib, İstanbul'da toprağa verildi

21 Aralık 2018 18:22

Tansu Edip GÖKBUDAK / İbrahim MAŞE (DHA) FİLİSTİN\'in İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib, İstanbul\'da toprağa verildi. 
İstanbul\'da yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören Al-khatib dün hayatını kaybetti. Abdalkarim Al-khatib için bugün Fatih Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Al-khatib Cuma namazının takiben kılınan cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın kıldırdı. Cenaze namazına eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Filistin Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da katıldı. Al-khatib, Eyüp Mezarlığı\'na defnedildi. 
Al-khatib, 6 Ekim 2016 yılından bu yana Filistin\'in İstanbul Başkonsolosu görevini yürütüyordu. Abdalkarim, Al-khatib evli ve dört çocuk babasıydı.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tansu Edip GÖKBUDAKMAŞE DHA FİLİSTİNBaşkonsolosu Abdalkarim AlkhatibAlkhatibAbdalkarim AlkhatibFatih CamiiAlkhatib CumaDiyanetBaşkanı Ali ErbaşCenazeAhmet Davutoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu CHP
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24