Filistin'in devlet olması için 126 ülkeden destek

T24 - Filistin'in BM Temsilcisi Riyad Mansur, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e devlet olarak üyeliği konusunda Genel Kurul'da 126 ülkeden destek aldıklarını söyledi.



Filistin'in BM Temsilcisi Riyad Mansur, New York'ta BM Genel Merkezinde aralarında AA'nın da yer aldığı BM'ye akredite bazı gazetecilere ve medya kuruluşlarına Filistin'in bugünlerde BM kulislerinde çok tartışılan üyelik konusu hakkında açıklama yaparak soruları yanıtladı.



New York'ta 19 Eylül'de 66. BM Genel Kurulu üst düzey toplantılarının başlayacağını anımsatan Mansur, ''BM'de son derece önemli, tarihi bir olay yaşanacak, siz de bu tarihi olaya tanık olacaksınız. Bugün itibariyle BM Genel Kurulu'nun 126 ülkesi bize destek veriyor, bu sayının her an artmasını bekliyoruz'' dedi.



Mansur, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun bugün itibariyle 126 üye ülkesinin Filistin'i ''devlet'' olarak tanıdıklarını vurgulayarak bu desteğin, BM'de halihazırda gözlemci (oy hakkı yok) olarak temsil edilen Filistin'in, BM'de yasal haklarına sahip tam üye ülke olması yolunu açacağını, önlerinde bir takım seçenekleri olduğunu belirtti. Mansur, bu kapsamda pazartesi günü Kahire'de, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve başkanlığındaki komite tarafından BM üyeliği konusunda hangi yolun izleneceğine karar verilip Arap ülkelerinin desteğini de alarak bunun orada açıklanacağını bildirdi.



Filistin davasının haklı bir dava olduğunu vurgulayan Mansur, ''Bu yüzden de BM'de bize olan destek giderek artıyor, bize destek veren tüm ülkelere teşekkür ederiz'' dedi. Mansur, Abbas'ın BM Genel Kurul toplantılarına katılmak için New York'a 19 Eylül'de geleceğini de sözlerine ekledi.

ABD'nin tutumu



Filistin'in BM'ye tam üye ülke olabilmesi için yapılacak bir oylamada BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden de destek alması gerekiyor.



BM kulislerinde, Konsey'in 5 daimi üyesinden biri olan ABD'nin dün ilk kez resmen açıklama yaparak Filistin'in BM'ye tam üye olabilmesi için BM Güvenlik Konseyi'nde yapılacak bir oylamada veto hakkını kullanacağını söylemesinin, Filistin tarafının üyelik konusunda Güvenlik Konseyi yerine Genel Kuruluna yönelmesi olasılığını artırdığı konuşuluyor.



Filistin 193 üyesi olan Genel Kurulu'nun salt çoğunluk olan üçte ikisinin oylarını (129 ülkenin oyu gerekli) alması durumunda, Vatikan gibi BM'ye üye olmayan ülke (devlet) olarak tanınacak. Genel Kurulda başta İsrail ve ABD, Filistin'in BM'de devlet olarak tanınmasına açıkça karşı çıkarken AB ülkelerinin de çoğunluğunun oylamada çekimser kalabilecekleri konuşuluyor. Genel Kurul oylamalarında Güvenlik Konseyi'nin aksine hiçbir ülkenin veto hakkı bulunmuyor, tüm üye ülkelerin oyu eşit ağırlığa sahip bulunuyor.



BM sözcü yardımcısı Eduardo Del Buey ise üyelik konusunda kendilerine henüz herhangi bir resmi başvuruda bulunulmadığını bildirdi.