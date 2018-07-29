'Filistin'in cesur kızı' Ahed Tamimi: Filistin halkı işgal bitene kadar direnişe devam edecek

İsrail yönetiminin serbest bıraktığı Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki "Filistinli cesur kız" Ahed et-Tamimi ve annesi, yaşadığı Nebi Salih beldesinde karşılandı. Tamimi, "Filistin halkı işgal bitene kadar direnişe devam edecek." dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, İsrail işgalinin sona ereceğine inandığını dile getiren Tamimi, "gözaltıların ise azimlerini kıramayacağını" vurguladı.

T"mimi, İsrail hapishanesindeki Filistinli kadın tutukluların morallerinin çok yüksek olduğunu, onlardan mesajlar getirdiğini ve bu akşam konuyla ilgili açıklamalarda bulunacağını belirtti.

Tamimi, hapishanede kaldığı süre boyunca kendisi ve ailesine destek olan herkese teşekkür etti. Tamimi'yi karşılayanlar arasında Filistin Kurtuluş Örgütü Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul da hazır bulundu.

Tamimi ve annesi, beldede ilk olarak İsrail askerlerinin 6 Haziran'da düzenlediği baskın sırasında şehit ettikleri İzzeddin et-Tamimi'nin evini ziyaret etti.

Ne olmuştu?

İsrail askerleri, Tamimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor.

Temimi, 21 Mart'ta 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.