-Filistin'in başvurusu ilk kez ele alındı NEW YORK (A.A) - 26.09.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından geçen cuma yapılan tarihi üyelik başvurusunu ilk kez ele aldı. Basına kapalı olarak 40 dakika kadar süren danışma toplantısından sonra Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi Newaf Salam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konsey'in Filistin'in tam üyelik başvurusunu resmi olarak görüşmek üzere çarşamba sabahı (TSİ 16.30'da) toplanacağını bildirdi. BM nezdindeki Filistin Büyükelçisi Riyad Mansur da gazetecilere yaptığı açıklamada, Güvenlik Konseyi'nin Filistin'in BM üyesi olmasına izin vermesini umduklarını belirterek, 131 ülkenin Filistin'i egemen bir devlet olarak tanıdığının altını çizdi ve Güvenlik Konseyi'nin sorumlu davranacağını ümit ettiğini söyledi. Mansur, ''Güvenlik Konseyi üyesi tüm ülkelerle Filistin'in üyeliği lehinde oy kullanmalarına ikna etmek için görüşeceğiz'' dedi. Diplomatlar, ABD'nin gerekirse veto edeceğini açıkladığı Güvenlik Konseyi'ndeki müzakerelerin haftalar sürebileceğini belirtti.