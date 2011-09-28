-Filistin'in başvurusu değerlendirme komitesinde BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 28.09.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunu değerlendirme komitesine gönderdi. Konsey bugün ilk defa Filistin'in BM'ye devlet olarak tam üyelik başvurusunu resmen ele almak üzere toplandı. Konsey'in dönem başkanı Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nevaf Selam toplantının ardından yaptığı açıklamada, Konsey'in oybirliğiyle Filistin'in başvurusunu değerlendirecek komiteye gönderme kararı aldıklarını bildirdi. 15 BM Güvenlik Konseyi üyelerinden oluşan ve BM'ye üye olmak isteyen tarafların başvurularını değerlendiren komitenin cuma günü toplanıp Filistin'in başvurusunu gözden geçirip değerlendirmesi beklenirken bu sürecin haftalar, hatta aylar alabileceği konuşuluyor. Filistin'in BM Temsilcisi Riyad Mansur, Konsey kararının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, ''Güvenlik Konseyi'ne kararlı ve açık bir şekilde harekete geçmesinden dolayı minnettar'' olduklarını ifade ederek ''Üyelik sürecimiz adım adım ilerliyor, umarız Konsey sorumluluğunu yerine getirerek başvurumuzu onaylar'' dedi. BM kulislerinde, Konsey'in Filistin'in başvurusunu değerlendirecek komitenin toplantılarının haftalar alabileceği, özellikle Filistin'in BM'ye devlet olarak tam üye olmasından önce İsrail ile müzakerelerin başlamasını isteyen ABD, İngiltere ve Fransa gibi Konsey'in daimi üyelerinin başvuruyu değerlendirme sürecini uzatmaya çalışacakları konuşuluyor. Komitede Filistin'in başvurusu üzerinde bir karara varılmasının ardından Konsey'in bu konuda bir karar tasarısı kabul edip Filistin'e yeşil ışık yakması gerekecek. Bu durumda karar tasarısına 15 üyeli Konsey'in en az 9 üyesi tarafından ''evet'' oyu verilmesi, hiçbir daimi üyenin de (ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya) veto hakkını kullanmaması gerekiyor. BM çevrelerinde Filistin'in Konsey'de şimdiye dek ancak 6 ülkenin oyunu garanti edebiledikleri, 9 oyu garantiledikleri durumda bile başvuruya karşı veto hakkını kullanacağını açıklayan ABD'nin vetosunu aşması gerekeceği konuşuluyor. Filistin'in, Konsey'in başvurusunu kabul etmesi halinde ise 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun desteğini son derece kolay şekilde alacağı biliniyor.