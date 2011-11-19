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Dünya

Filistin Hükümeti Gazze'ye taşınacak GAZZE (A.A)

19 Kasım 2011 15:53

-Filistin Hükümeti Gazze'ye taşınacak GAZZE (A.A) - 19.11.2011 - El Fetih ve Hamas'ın kurulacak yeni hükümetin merkezinin Gazze olması konusunda anlaştığı bildirildi. Gazze'deki Hamas yönetiminde Başbakanlık Danışmanı olarak görev yapan Ahmet Yusuf bugünkü açıklamasında, yeni hükümetin Ramallah'tan Gazze'ye taşınacağını, dolayısıyla yeni başbakanın da Gazze'den olacağını kaydetti.  Hamas'ın da Filistin'in BM'de tam üyelik başvurusunu destekleyeceğini söyleyen Yusuf, tüm Filistinli grupların hedefinin başkenti Kudüs olan ve 1967 sınırlarının temel alındığı bir devlet olduğunu dile getirdi. Yusuf'a göre, Abbas da yakın bir zamanda Gazze'yi ziyaret edecek. Öte yandan, Filistin Başbakanı Selam Fayyad, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirterek, ''Sorumluluk sahibi biri olarak, hiçbir zaman istikrarın önünde bir engel olmayacağım'' dedi.  Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas lideri Halid Meşal, 23 Kasım'da bir araya gelecek. 

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