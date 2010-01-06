Filistin'e yardım yolu kapalı

Gazze'ye temel ihtiyaç maddeleri taşıyan ve aralarında İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da bulunduğu 17 ülkeden 150 araçlık konvoy, Mısır'dan Gazze'ye giriş yapamıyor.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı basın sorumlusu Salih Bilici, "Mısır polisinin ve itfaiyesinin liman önüne yerleştirildiğini" belirterek, "buna karşılık konvoydakilerin 2 tırı liman kapısına dayayarak barikat kurduğunu" söyledi.Konvoya Mısır'da katılan milletvekilleri Murat Mercan, Hüsnü Tuna, Cemal Yılmaz Demir, Mehmet Nil Hıdır ve Seracettin Karayağız ile İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın Mısırlı yetkililerle sorunun çözülmesi için görüşmeler yaptığını kaydeden Bilici, Türk Dışişleri Bakanlığının da devreye girdiğini bildirdi.Mısırlı yetkililerin konvoyda bulunan 57 araca Gazze'ye giriş izni vermemesi üzerine yardım görevlileri protesto göstesi yaptı. Konvoydakiler, El Ariş Limanı'nın kapısını kırarken, Mısır polisinin tepkisi sert oldu ve taşlar havada uçuştu.Polis, yardım konvoyundakilere coplarla müdahale ederken, olaylar sırasında çok sayıda kişi yaralandı.15 Aralık’ta Türkiye'den yola çıkan yardım konvoyu, Mısır'ın Akabe Limanı üzerinden Gazze'ye ulaşmak istemişti. Mısır'ın, bu limanın kullanılmasına izin vermemesi üzerine, konvoy Suriye'ye geri dönerek Lazkiye Limanı üzerinden Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaşmaya çalışmıştı.