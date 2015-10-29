'Filistin'e indik' diyen İspanyol pilota soruşturma

İspanyol havayolları Iberia, İsrail'e inen bir uçağın pilotunun "Filistin'e iniş yaptık" şeklindeki anonsu hakkında şikayet gelmesi ardından soruşturma başlattı.

Iberia Havayolları'na ait 3316 sefer sayılı uçak dün Tel Aviv'in Ben-Gurion havaalanına yaklaştığı sırada, uçak pilotunun "Filistin'e iniş yaptık" şeklindeki anonsu hakkında şikayet gelmesi ardından soruşturma başlattı.

Uçak yolcuları, pilotun anonsu İspanyolca yaptığını, ardından İngilizce sadece "inmek üzere olunduğunu" söylediğini, Filistin veya İsrail'e değinmediğini belirtti.

Iberia sözcüsü, uçak mürettebatının olayla ilgili olarak sorguya çekildiğini kaydetti ve "herhangi bir yanlış anlama" dolayısıyla özür diledi; "Milliyetleri, ırkları veya dinleri ne olursa olsun müşterilerimizi gitmek istedikleri yere güvenli bir şekilde götürmeyi amaçlayan bir havayoluyuz" dedi.

“Rencide olduk”

İsmi yalnızca Lior olarak verilen bir İsrailli yolcu, İsrail'in 2. Kanal'ına yaptığı açıklamada "Şok geçirdik. Niye böyle birşey söyledi anlamıyorum. İsrail devletinde yaşıyoruz ve İsrail demesi gerekirdi. İngilizce konuşurken boş bulunup aynı şeyi söylemedi, kasıtlı davrandı." dedi.

Bir diğer yolcu da, Iberia Havayolları'na şikayet mektubu yazarak "Ailem ve ben son derece rencide olduk. Kesinlikle kabul edilebilir birşey değildi bu ve şirketinize zarar verdi." dedi.