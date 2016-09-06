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Dünya

Filistin’e gönderilen postalar artık İsrail tarafından dağıtılmayacak

Bundan önce Filistin adresli tüm postalar önce İsrail’e gidiyor, buradan Batı Şeria ve Gazze’deki yerel posta ofislerine dağıtılıyordu

06 Eylül 2016 01:34

İsrail ve Filistin yönetimleri arasında imzalanan anlaşmayla, Filistinliler artık postalarını İsrail aracılığı olmadan, doğrudan alabilecek. Tüm posta servisi haklarının Filistin'e devredildiği anlaşmaya finansal işlemler de dahil.

Bundan önce Filistin adresli tüm postalar önce İsrail’e gidiyor, buradan Batı Şeria ve Gazze’deki yerel posta ofislerine dağıtılıyordu. Anlaşmadan sonra ise postalar İsrail ya da Ürdün üzerinden Filistin sınırları içine girecek.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi Bölgelerinde Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT) Başkanı Tümgeneral Yoav Mordechai, anlaşmaya ek olarak artık İsrail ile Filistin arasında doğrudan posta servisinin de başlayacağını belirtti.

Haberi duyuran Jerusalem Post gazetesi “Anlaşmanın iki hükümetten yetkililerin neredeyse hiç görüşmediği bir dönemde yapılması olağandışı” yazdı.

Taraflar 2008 yılında Birleşmiş Milletler’in Dünya Posta Birliği’nin (UPU) de yardımıyla post hakları konusunda anlaşmaya varmıştı.

Jerusalem Post, BM’nin 1999’da Filistin’e “Gözlemci Kuruluş” statüsü vererek, direkt posta alma hakkı olduğunu da tanımış olduğuna dikkat çekti.

BM Filistin’in statüsünü 29 Kasım 2012’de “Üye olmayan gözlemci devlet”e yükseltmişti.

 

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