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Dünya

Filistin'den Rusya'nın 'zirve' davetine yeşil ışık

Mecdalani, Rusya'nın dünkü davetinin ilk olmadığını, daha önce de bu tür bir çağrının yapıldığını aktardı

01 Nisan 2018 12:41

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmed Mecdalani, Rusya'nın "Moskova'da Filistin-İsrail zirvesi gerçekleştirme" davetini kabul etmeye hazır olduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, "Filistin tarafı, Arap Barış Planı ve uluslararası kararlar temelinde müzakerelere yeniden başlamaya hazır" dendi.

Sputnik'te yer alan habere göre teklifi İsrail'in reddettiğini ifade eden Mecdalani, Rusya'nın dünkü davetinin ilk olmadığını, daha önce de bu tür bir çağrının yapıldığını aktardı.

"İsrail kabul etmiyor"

Mecdalani, "Filistin tarafı olarak davete icabet etmeye hazır olduğumuzu beyan ettik. Ancak İsrail daveti kabul etmiyor" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Gazze'de İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin şehit edilmesinin ardından Kuveyt'in talebi üzerine gerçekleştirdiği acil toplantıda Rusya, Filistin-İsrail zirvesi gerçekleştirme konusunda hazır olduğunu bildirmişti.

Rusya Filistin ve İsrail taraflarına yönelik bu davetini 2016 yılının Eylül ayında ve 2017 yılının Ekim ayında da yapmıştı. İsrail, Filistin tarafı olumlu karşılık verdiği bu iki daveti cevapsız bırakmıştı.

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