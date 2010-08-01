-FİLİSTİN'DEN OBAMA'YA GENİŞ KAPSAMLI BARIŞ PLANI TEL AVİV (A.A) - 01.08.2010 - Filistinli Başmüzakereci Saib Erekat, Filistin yönetiminin ABD Başkanı Barack Obama hükümetine, tüm önemli konuları içeren geniş kapsamlı bir barış planı sunduğunu söyledi. Erekat, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin tüm detayları içeren önerisinin, İsrail ile çatışmayı sonlandıracak ve aynı zamanda tüm Filistin taleplerini çözebilecek bugüne kadarki en iyi öneri olduğunu ifade etti. Saib Erekat, "Bu planı iki ay kadar önce Obama'nın Ortadoğu temsilcisi George Mitchell'e sunduk. O da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya iletecekti ama henüz bu konuda herhangi bir cevap almış değiliz" dedi. Erekat, Mitchell'e sınırlar, Kudüs, mülteciler, su ve güvenlik gibi iki taraf arasında nihai çözüm bekleyen önemli konularda Filistin tarafının konumunu net bir şekilde belirten haritalar ve belgeler de verdiklerini söyledi. Filistinli Başmüzakereci, sundukları planın, eski Başbakan Ehud Olmert döneminde sunulanlarla benzerliği olup olmadığı konusundaki bir soruya karşılık, "Ne sunulduğu konusunda fazla detaya giremem, ama bu plan o dönemde sunulanlardan da fazlasını önermektedir. Ebu Mazen (Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas), bu belgelerde geçmişte Olmert'e verdiklerinden daha fazlasını sunmaktadır. Ebu Mazen, barışa ulaşma konusunda daha büyük adımlar atmıştır" cevabını verdi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalık olağan kabine toplantısının açılışındaki konuşmasında, Filistin tarafı ile doğrudan görüşmelerin bu ayın ortalarında başlayabileceğini söyledi. Netanyahu, Arap Birliği'nin İsrail ile Filistinliler arasında doğrudan görüşmelere destek çıkmasının ardından, Filistinliler ile doğrudan görüşmelerin başlatılması için ortamın çok uygun olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik düzenlemelerini en temel koşul olarak muhafaza ederken, Ebu Mazen'i doğrudan görüşmeleri başlatmaya ve uluslararası toplumun çağrısını kabul etmeye çağırıyorum" dedi.