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Dünya

FİLİSTİN'DEN ÇEKİLME TEHDİDİ TEL AVİV (A.A)

15 Eylül 2010 13:48

-FİLİSTİN'DEN ÇEKİLME TEHDİDİ TEL AVİV (A.A) - 15.09.2010 - Londra'da Arapça yayımlanan El Hayat gazetesi, İsrail ile Filistinliler arasında dün Mısır'ın Şarm El Şeyh beldesinde yapılan görüşmeler sırasında, İsrail'in Batı Şeria'daki inşaatları yeniden başlatması halinde, Filistin tarafının doğrudan görüşmelerden çekilme tehdidinde bulunduğunu öne sürdü. Gazete, İsrail tarafının 10 aydır devam eden Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinde uygulanan inşaat yasağını uzatmayacağını da vurguladığını kaydetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Yahudi yerleşimleri için aldığı inşaatlarda yasak kararı, bu ayın 26'sında sona eriyor. Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü ve Filistinli görüşmeci heyeti üyelerinden Nebil Ebu Rudeyna, gazeteye Amerikalılar'ın İsrail'e inşaat yasağının devam ettirilmesi yönünde baskı yapacaklarını da ifade etti. Öte yandan Haaretz gazetesi de Netanyahu'nun dünkü görüşmede Abbas'a, yerleşimlerdeki inşaat yasağının sonlandırılmasının, barış görüşmelerini başarısızlığa uğratmasına izin vermemesini söylediğini belirtti. Abbas ve Netanyahu, doğrudan görüşmeler kapsamında bugün öğleden sonra Kudüs'te bir araya gelecekler. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun resmi konutundaki görüşmeler, Netanyahu'nun göreve geldiğinden bu yana Kudüs'te, her iki taraf arasındaki ilk buluşma olması açısından önem taşıyor. Abbas ve Netanyahu'nun ilk olarak, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell ile daha sonra da başbaşa görüşmeleri bekleniyor.

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