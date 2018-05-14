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Dünya

Filistin'den BMGK'ye 'Kudüs' için acil toplantı çağrısı

Riyad Mansur, ABD'nin tek taraflı ve uluslararası hukuku ihlal ederek Kudüs'te büyükelçilik açmasının iki halk arasındaki ''nefret atmosferini'' de derinleştireceğini

14 Mayıs 2018 23:03

 

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD'nin İsrail Büyükelçiği'ni Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 52 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplanma çağrısında bulundu.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.  Mansur, 30 Mart'tan bu yana İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarında 100'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 11 binden fazla kişinin yaralandığını söyledi.

İsrail'in, Gazze'de barışçıl gösteri düzenleyen Filistin halkına saldırısını ''en güçlü şekilde'' kınayan Mansur, İsrail'e bu saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu.

Filistin halkı için uluslararası koruma talebinde bulunan Mansur, BMGK'ye Gazze'deki ''korkunç katliama'' dikkati çekmek için mektup gönderdiklerini ve BMGK Başkanı ile de görüşeceklerini söyledi.

Mansur, Gazze'de katliam yaşanırken ABD'nin tek taraflı ve uluslararası hukuku ihlal ederek Kudüs'te büyükelçilik açmasının iki halk arasındaki ''nefret atmosferini'' de derinleştireceğini kaydetti.

Gazze'de yaşananların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve BMGK'nin görevinin barış ve güvenliği tesis etmesi olduğunu hatırlatan Mansur, ''İsrail'in Gazze'deki katliamına'' son vermek için BMGK'ye acil toplanma çağrısı yaptı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

 

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