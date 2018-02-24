Filistin'den ABD'ye Kudüs tepkisi: Trump ve ekibi artık sorunun bir parçası

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma kararına tepki gösteren Filistinli liderler, Washington yönetiminin bu "tek taraflı adımının meşru kabul edilemeyeceğini" belirterek Trump ve ekibinin dünya tarafından "sorunun bir parçası" olarak görüldüğünü ifade etti.

Filistin resmi haber ajansına WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma kararına ilişkin, "Bu, kabul edilemez bir adım. Tek taraflı adımlar, kimseye meşruiyet kazandırmayacak ve bölgede barışı sağlama çabalarına engel olacak. Kapsamlı ve adil bir barış, uluslararası kararlar ve iki devletli bir çözüm ilkesi temelinde sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mamhud Abbas'ın önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) konuşmasında dile getirdiği "İsrail ile barış sürecinin yeniden başlatılması için uluslararası bir konferans başlatılması" teklifinin, "bölgede ve dünyada barışı gerçekleştirmenin tek ve gerçekçi yolu olduğunu" kaydetti.

“Washington çözümün parçası değil”

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat da ABD Başkanı Trump ve ekibinin, Washington'ı çözümün parçası olmaktan çıkardığını ve dünyanın artık ABD'yi sorunun bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

Ureykat, konuya ilişkin yayınladığı basın açıklamasında, İsrail'in kuruluş günü 14 Mayıs'ın aynı zamanda Filistinlilerin Nekbe (Felaket) Günü'nün 70. yılı olduğuna dikkati çekti.

ABD uluslararası yasaları çiğniyor

Nekbe Günü'nde, "Filistin'de en az 418 köyün etnik temizliğe maruz kaldığını ve Filistin nüfusunun üçte ikisinin zorla yerlerinden edildiğini" söyleyen Ureykat, "ABD'nin uluslararası yasaları çiğneme, iki devletli çözümü yok etme, Filistin halkının yanı sıra tüm Arap, Müslüman ve Hristiyan dünyasını kışkırtma konusundaki kararlığını gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Büyükelçiliği taşıma kararının BMGK'nın 478 nolu kararının "açıkça ihlali" olduğunu vurgulayan Ureykat, şunları kaydetti:

"Başkan Trump ve ekibi, ABD'yi İsrail ile Filistin arasındaki çözümün bir parçası olmaktan çıkardı. Bilakis, dünya artık onları sorunun bir parçası olarak görüyor."

İsrail'e meşruiyet kazandırmayacak

Hamas da ABD'nin İsrail büyükelçiliğini mayıs ayında Kudüs'e taşıma kararına sert tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı basın açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Büyükelçiliğinin taşınması adımı işgalci İsrail'e herhangi bir meşruiyet kazandırmayacağı gibi Kudüs'ün tarihi statüsünü ve kimliğini de değiştirmeyecektir. Bu adımın atılması durumunda bölge, işgalci İsrail'in yüzüne patlayacak."

ABD Dışişleri Bakanlığı "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelmektedir" açıklamasını yapmıştı.