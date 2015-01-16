Filistin'deki savaş suçları için ön soruşturma

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Filistin'de İsrail tarafından işlenen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili ön soruşturma açılması kararı aldığı bildirildi.

UCM'den yapılan açıklamada, savcı Fatou Bensouda'nın Filistin'deki durumla ilgili ön soruşturma açtığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, söz konusu ön soruşturmanın, Filistin'in 2 Ocak'ta mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması'nı imzalaması ve 1 Ocak'ta UCM’ye verdiği "Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı" üzerine açıldığı kaydedildi.

Savcılık ön soruşturmasının bağımsız ve tarafsız şekilde yapılacağına vurgu yapan UCM, Roma Anlaşması kriterleri uyarınca, bir soruşturmanın açılıp açılmayacağına söz konusu ön soruşturma süresinde toplanacak bilgilere göre karar verileceğini bildirdi.

Açıklamada, ön soruşturmanın ne zaman tamamlanacağına yer verilmedi.

Savcıların ön incelemelerinden sonra soruşturma kararı alınması halinde İsrailli yetkililerin UCM’de yargılanmasının yolunu açılmış olacak.

Mahkeme süresince hakkında tutuklama veya yakalama emri çıkarılan kişiler, UCM'ye üye bir devlete gittiklerinde tutuklanabilir.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bir süre önce, aralarında UCM'ye üyeliğin de bulunduğu 20 uluslararası anlaşmaya imza atmış ve bunları BM’ye sunmuştu. Filistin'in UCM üyeliğinin 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.