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Dünya

Filistin'deki dostluk maçı iptal

20 Ağustos 2009 19:08

Brezilya'nın 2 üst düzey takımı Corinthians ve Flamengo, Filistin'de yapacakları dostluk maçını iptal etti.

Flamengo kulübü sözcüsünün yerel medyada çıkan demeçlerine göre, Filistin Ramallah kentinde 15 Eylül'de yapılması planlanan maç, “canlı yayın, biletleme, stat ve ulaşımdaki teknik yetersizlikler” gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Brezilya hükümetinin “Barış için oyun” projesinin ikincisi Filistin'de düzenlenecekti. Projenin 2004 yılındaki ilk organizasyonunda ise Brezilya Milli Takımı, Port au Prince'de politik kriz yaşayan Haiti ile karşılaşmıştı.   

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