Filistin'de uzlaşma işaretleri

Filistin’de rakip Hamas ve El Fetih arasındaki anlaşmazlığın aşılması girişiminde uzlaşma işaretleri geliyor. Washington yönetiminin destek vermediği anlaşma metninin gelecek hafta imzalanması bekleniyor.



Mısırlı yetkililerin verdiği bilgiye göre, iki taraf arasındaki gerginliğin sona erdirilmesi için öngörülen anlaşma metni 25 Ekimde Kahire’de imzalanacak.



Mısır, Gazze Savaşı’ndan bu yana Filistin’deki karşıt gruplar radikal İslamcı Hamas ve El Fetih arasında bir uzlaşma için çabalıyor. Gazze hâlihazırda Hamas’ın kontrolündeyken, El Fetih Batı Şeria’daki özerk yönetimde bakanlıkların çoğunu elinde bulunduruyor.



Erken seçim isteği



Mısır, iki tarafın bu ay içinde yazılı uzlaşmaya varmasını istiyor. Anlaşmanın en önemli maddelerinden biri, 28 Haziran'da erken seçimlere gidilmesi. Anlaşmada erken seçim hazırlıklarının El Fetih ve Hamas taraflarından oluşacak ortak bir komite tarafından yapılması öngörülüyor. Gazze Şeridi'ndeki Hamas hükümetinin Dışişleri Bakanı Ahmed Yusuf, erken seçim planlarıyla ilgili “Her iki hükümetin çalışmalarını denetleyip, seçimlere hazırlık yapacak bir nevi üst kurul olacak. Seçimler 2010 Haziranında yapılabilir. Seçimlerde Filistin Özerk Yönetim Başkanlığı, meclis, Yasama Konseyi ve Filistin Ulusal Konseyi belirlenecek” değerlendirmesinde bulundu.



Mısır’ın hazırladığı anlaşma taslağına göre, Filistinli tüm partilerin temsilcilerinden oluşacak bir komite kurulacak. Gazze Şeridi’nin kontrolü de bu komitede olacak. Ayrıca El Fetih'e bağlı güvenlik güçleri Gazze Şeridi’nin asayiş ve güvenliği için katkı sağlayacak. Hamas’ın Şam’da sürgünde bulunan siyasi lideri Halid Meşal, Kahire temasları sırasında, planlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söylemişti. Ancak bu açıklamaların ardından Filistin yönetiminin Gazze Şavaşı hakkında hazırlanan Goldstone Raporu'na ilişkin tutumu yeni anlaşmazlıkları beraberinde getirdi.



El Fetih, Hamas’ın Gazze Şeridi’nin kontrolünü paylaşıp paylaşmayacağı konusunda kuşkulu. El Fetihli Ayman El Musaddar şimdiye kadar Hamas’la ilgili olumlu tecrübeler edinmediğini belirtiyor. Musaddar, “Meşal’in Kahire’deki açıklamalarını duyduk ve ciddiye aldık. Ancak yine de bu tür açıklamalar karşısında biraz dikkatli olmak gerekiyor. Zira geçmişte de Hamas’tan bu tür açıklamaları çok duyduk” diyor.



ABD desteklemiyor



ABD Başkanı Barack Obama’nın Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell, Mısır hükümetine ABD’nin öngörülen uzlaşma metnine destek vermeyeceğini ifade etti. Mitchell, bunun nedenini ise, 'yeni anlaşmanın, İsrail ile Filistin arasında planlanan barış müzakerelerini dinamitlemesi' olarak açıkladı. Özel temsilci Mitchell, Mısır İsthbarat Teşkilatı Başkanı Ömer Süleyman'a, El Fetih ve Hamas için hazırlanan uzlaşı metninin, ABD, Rusya, BM ve AB'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'nün hazırladığı Ortadoğu Barış Planı ile örtüşmediğini belirtti. Mitchell, Filistin'deki tüm taraflardan İsrail devletini tanımasını, terörü reddetmesini ve şu ana kadar İsrail ile Filistin arasında yapılan antlaşmaları tanımasını istiyor.



Ortadoğu Özel Temsilcisi Mitchell'in başlıca isteği İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerinin yeniden ilerlemesi. Zira Filistin Özerk Yönetiminin Hamas'la yeniden işbirliğine gitmesi halinde, İsrail'in Filistin Özerk Yönetimi ile tüm diplomatik temasını kesmesi sözkonusu olabilecek. Mitchell ise bu noktaya gelinmesini engellemekte kararlı. Amerikan özel temsilci, Filistin içindeki siyasi uzlaşı için zamanlamanın şu an doğru olmadığı görüşünde.