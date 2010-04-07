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Dünya

Filistin'de seks skandalı

Filistin lideri, seks skandalına karışan yardımcısını görevden aldı.

07 Nisan 2010 03:00

T24- Filistin lideri Mahmud Abbas, resmi bir soruşturma sonucunda yolsuzluk suçlamalarından aklansa da, başkanlık makamındaki çalışanlardan sorumlu yardımcısını görevden aldı.


Geçen ay resmi bir iş başvurusunda bulunan bir kadın, Refik el Hüseyni'yi kendisine para karşılığı cinsel ilişki teklif etmekle suçlamıştı.


Refik el Hüseyni, kendi karısı olmayan bir kadını bir otel odasında öperken gizlice filme de alınmıştı.


Mahmud Abbas'ın makamından yapılan açıklamada, Hüseyni'nin adam kayırma ve şantaj suçlamalarından aklansa da, 'çalıştığı makama leke sürdüğü için' görevden alındığı bildirildi.


Başkanlık makamındaki çalışanlardan sorumlu yetkili El Hüseyni, bir komploya kurban gittiğini ve ismini temize çıkarmak için mücadele edeceğini açıkladı.

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