Filistin'de seks skandalı

T24-



Geçen ay resmi bir iş başvurusunda bulunan bir kadın, Refik el Hüseyni'yi kendisine para karşılığı cinsel ilişki teklif etmekle suçlamıştı.



Refik el Hüseyni, kendi karısı olmayan bir kadını bir otel odasında öperken gizlice filme de alınmıştı.



Mahmud Abbas'ın makamından yapılan açıklamada, Hüseyni'nin adam kayırma ve şantaj suçlamalarından aklansa da, 'çalıştığı makama leke sürdüğü için' görevden alındığı bildirildi.



Başkanlık makamındaki çalışanlardan sorumlu yetkili El Hüseyni, bir komploya kurban gittiğini ve ismini temize çıkarmak için mücadele edeceğini açıkladı.

