-FİLİSTİN'DE SEÇİM BİLMECESİ TEL AVİV (A.A) - 08.02.2011 - Filistin Yönetimi hükümeti Filistin'de yerel seçimlerin 9 Temmuz'da yapılmasını kararlaştırırken Hamas'tan itiraz geldi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Yönetimi Sözcüsü Gassan Katib, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Kabine, yerel seçimlerin 9 Temmuz Cumartesi günü yapılmasını kararlaştırmış, Seçim Komisyonu'nu bu konudaki hazırlıkların yapılmasıyla görevlendirmiştir" dedi. Ancak Hamas'ın seçimlere karşı çıkması nedeniyle, yapılması halinde, seçimlerin sadece Batı Şeria'da olması bekleniyor. 2006'daki seçimlerden sonra Filistinliler ilk kez sandık başına gidecekler. Yerel seçimlerin daha önce 17 Temmuz 2010'da yapılması planlanmış, ancak bir kaç hafta kala seçimler ertelenmişti. -HAMAS: "SONUÇLARI TANIMAYIZ"- Öte yandan, Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas hareketi, seçim kararının ulusal uzlaşıyla alınması gerektiğini belirterek, Batı Şeria'dan gelen seçim kararına karşı olduklarını bir kez daha yineledi. Hamas sözcülerinden Dr. Sami Ebu Zühri, "seçimlerin ulusal bir karar olduğunu ve hiçbir grubun tek yanlı olarak seçim kararı alamayacağını" söyledi. Ebu Zühri, yaptığı yazılı açıklamada, Ramallah'taki yönetimin daha önce de seçim kararı aldığını, ancak daha sonra bu kararından dönüş yaptığını belirterek, "Bu konunun şu anda gündeme getirilmesi, El Cezire kanalının yayımladığı skandal belgeleri gündemden düşürme çabasıdır" görüşünü savundu. Hamas sözcüsü, ulusal bir uzlaşı sağlanmadan yapılan seçimlerin hiçbir değerinin olmayacağını, tek yanlı alınan bir kararla yapılacak seçimin sonuçlarını da geçersiz sayacaklarını belirtti.