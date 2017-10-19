Filistin'de Hamas ve El Fetih uzlaştı

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Filistin'de uzlaşının "dönüşü olmayan stratejik bir karar" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Sinvar, Hamas ve Fetih arasındaki uzlaşı görüşmelerini, imzalanan anlaşmayı ve son gelişmeleri değerlendirmek üzere Gazze'deki Filistinli gruplar ile bir araya geldi.

Sinvar, görüşmede uzlaşının "dönüşü olmayan stratejik bir karar" olduğunun altını çizerek, "Hamas, ne olursa olsun bölünmüşlük sayfasına geri dönmeyecek. Gelecek dönemlerde ulusal sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalanan uzlaşı anlaşmasını belirlenen vakitte belirlenen şartlara göre uygulayacağına dikkati çeken Sinvar, bu kapsamda Kahire'de kasım ayında tüm Filistinli grupları bir araya getirecek diyalog görüşmelerinin başarıya ulaşmasının önemini vurguladı.

Hamas ve Fetih heyetleri Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Anlaşma kapsamında, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getirmesi planlanıyor.