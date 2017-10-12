Filistin'de Hamas ile El Fetih anlaştı

Filistin'de Hamas ile El Fetih, Gazze'nin kontrolüne dair anlaşmazlıklarını sonlandırmak için yürüttükleri görüşmelerde sonuca ulaştı.

Mısır arabuluculuğundaki görüşmelerde anlaşmaya varıldığını, Hamas lideri İsmail Haniye açıkladı. Haniye, anlaşmanın ayrıntılarının gün içinde duyurulacağını belirtti.

El Fetih de ilerleyen saatlerde, görüşmelerin yapıldığı Kahire’de düzenlenecek basın toplantısında varılan nokta hakkında bilgi verileceğini duyurdu.

Batı Şeria’yı yöneten El Fetih’in lideri Mahmud Abbas'ın bir ay içinde Gazze’ye gideceği açıklandı. Abbas, 2007 yılında El Fetih güçlerinin Gazze'den tahliye edilmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne gitmemişti.

10 yıldır süren anlaşmazlık

Filistinli iki örgütün arası yıllar önce açılmış ve 2006'daki parlamento seçimlerinden bir sene sonra Gazze Şeridi’nin kontrolünü devralan Hamas, İsrail ile silahlı mücadeleyi sürdürme kararı almıştı. El Fetih lideri Mahmud Abbas ise Ortadoğu anlaşmazlığına görüşmeler yoluyla çözüm aranmasından yanaydı.

Hamas ve El Fetih, Mısır hükümetinin baskısıyla barış görüşmelerine başlama kararı almıştı. Resmen anlaşıldığı takdirde Filistin bölgeleri birlik hükümetince yönetilecek ve erken seçimler yapılacak.

Kahire görüşmelerinde ortak yol bulunmasını zorlaştıran konular arasında Hamas’ın silahlı kolunun geleceği de bulunuyor. 25 bin savaşçısı olan Hamas bu konuda uzlaşmaya hazır olduğunu duyurmuştu. Hamas yönetimi eylül ayında El Fetih lideri Abbas’a "Gazze’ye gelerek derhal görevi devralması" için çağrıda bulunmuş ancak daha önceki uzlaşma arayışlarının sonuç vermemiş olması nedeniyle Abbas bu çağrıyı kuşkuyla karşılamıştı. Gazze Şeridi’nde yaklaşık iki milyon Filistinli yaşıyor.

DW/Reuters/AFP,AG/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe