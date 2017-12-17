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Dünya

Filistin'de gözleri bağlanarak gözaltına alınan genç, avukatına anlattı: İşkenceye maruz kaldım

16 yaşındaki Cüneydi, İsrail askerleri tarafından kendisine uygulanan işkenceyi avukatına anlattı

17 Aralık 2017 00:53

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından düzenlenen protesto gösterileri sırasında çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı olarak gözaltına alınan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tarafından da gündeme getirilen 16 yaşındaki Fevzi el - Cüneydi'nin gözaltı sırasında işkenceye maruz kaldığı belirtildi. 

Cüneydi'nin avukatı Memun el-Haşimİsrail Ofer Hapishanesi'nde tutulan Cüneydi'yi ziyaret etti. Cüneydi, gözaltına alındığı sırasında ve sonrasında yaşananları  Avukat Haşim'e anlattı. 

Ziyaretin ardından Filistinli Mahkumlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, Cüneydi'nin avukat Haşim'e 7 Aralık'ta akrabalarını ziyaret için Tuffah Caddesi'den geçerken İsrail askerleri tarafından darp edilerek gözaltına alındığını söylediği belirtildi.

Açıklamada, Cüneydi'nin avukatına askerler tarafından bileklerine plastik kelepçe takılarak gözlerinin bağlandığını ve çıplak ayakla konteyner bölgesine götürüldüğünü, yolda hakarete ve darba maruz kaldığını ayrıca ayakkabısını istediğinde askerler tarafından daha fazla dövüldüğünü aktardığı kaydedildi. 

Açıklamada ifadelerine yer verilen Cüneydi, "askerlerin kendisini bir odaya kapattığını, ayağına soğuk su dökerek üzerine botlarıyla çıkarak çiğnediklerini ve işkenceden duyduğu acı nedeniyle kendinden geçecek duruma geldiğini" söyledi.

"Atsiyon Cezaevi İdaresi'nin, vücudundaki darp izleri ve sağlık durumunun kötü olması nedeniyle kendisini kabul etmemesi üzerine hastaneye götürüldüğünü" söyleyen Cüneydi, daha sonra sonra da Ofer Hapishanesine getirildiğini ifade etti.

Avukat Haşim ise Cüneydi'nin ifadesinin tercüme edilmeden İbranice olarak imzalanmaya zorlandığını söyledi.

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