Filistin'de Goldstone Raporu öfkesi

İsrail ve Hamas'ı "savaş suçu olarak değerlendirilebilecek” eylemlerinden dolayı suçlu bulan Goldstone Raporu ile ilgili oylamanın ertelenmesi Filistinlileri ayaklandırdı. Hedefteki isim ise Mahmud Abbas.



Deutche Welle'nin haberine göre Ortadoğu’da sular bir türlü durulmak bilmiyor. Daha çok İsrail ve Filistin arasında yaşanan tartışma ve çatışmaların gündeme geldiği bölgede, bu günlerde Filistin içinde yaşanan yoğun tartışmalar dikkat çekiyor.



İsrail’in 2009 yılı başında Gazze’ye düzenlediği saldırıyla ilgili Eylül ayında açıklanan BM raporunun oylanmasının altı ay ertelenmesi ülkede infial yarattı. Güney Afrikalı yargıç Richard Goldstone başkanlığında hazırlanan rapor, hem İsrail'i hem de Hamas’ı "savaş suçu olarak değerlendirilebilecek” eylemlerinden dolayı suçlu buluyordu. Oylamanın ertelenmesine destek vermekle suçlanan Filistin Özerk Yönetim Konseyi Başkanı Mahmud Abbas ise büyük baskı altında. Bu olayın ardından Hamas ve El Fetih arasında 25 Ekim’de imzalanması beklenen uzlaşma ile ilgili anlaşma da tehlikeye girmiş görünüyor.



“ABD baskı yaptı” iddiası



Filistin halkı hem şaşkın hem de öfke doluydu. Bazıları, "Bu rapor ölü! Ölü! Adalet ertelendi, adalet inkâr edildi” diyerek tepkilerini dile getiriyordu. Filistin yönetiminin Goldstone Raporu ile ilgili oylamanın ertelenmesine destek vermesi, Filistin halkı arasında da bölünmelere neden oldu. Basınında yer alan haberlerde, Abbas’ın, raporu ''dengesiz'' bulan Amerikan yönetiminin büyük baskısı altında kalarak Washington’un taleplerine boyun eğdiği iddia edildi.



Ramallah’ta sokaklara çıkıp protesto gösterileri düzenleyen halk ise duygularını gizlemedi:



“Filistin özerk yönetimi yetkililerinin kararından dolayı hayal kırıklığına uğradık. Bu karar, işgal ordusunun Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarının soruşturulmasında, Goldstone Raporu’nun değerini gerçekten düşürüyor.“



Hamas sözcüsü Ahmed Yusuf ise tepkisini şöyle dile getirdi:



"Bunun hiçbir mazereti yok. Bu, İsrailli suçluların adalet önüne çıkarılacağını duymayı bekleyen Filistin halkı için inanılmaz bir durum.”



srail Haaretz gazetesinin ünlü Filistinli muhabir Amira Has, Abbas’ın bu kararı, Filistin Özerk Yönetimi ya da Başbakan Selam Feyyaz’a danışmadan aldığını yazdı.



Amerika’nın Kudüs Başkonsolosu'nun, BM’deki oylama öncesi Abbas’ı ziyaret edip, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın açık mesajını ilettiği de belirtildi. Bu nedenle “büyük ve mütemadiyen bir baskı altında bulunan” Abbas’ın raporu ertelemek zorunda kaldığı iddia edildi.



Tepki istifaları geldi



Tepki sadece halktan gelmedi. Bazı parlamenterler tepkilerini istifa ederek gösterdi. Örneğin Filistin Ekonomi Bakanı Bassam Huri, özerk yönetimi protesto için istifa etti. Filistinli eleştirmenlerin affedilemez bir hata olarak gördükleri bu olayla ilgili, Filistinli parlamenter Mustafa Barguti şunları söyledi:



"Sanırım, her evdeki, her odadaki öfkeyi hissediyorsunuz. Bu, belki de Gazze Savaşı’ndan bu yana en büyük gösteri. Ve bu size, insanların duygu ve düşüncelerine dair bir fikir veriyor.”



Filistin bir yandan bu şekilde kaynarken, ülkenin iki ezeli siyasi rakibi Hamas ve El Fetih arasındaki uzlaşı sinyalleri ise umut vermişti. El Fetih ve Hamas yetkilileri, geçen hafta, Kahire'de uzlaşma konusundaki anlaşmayı ekim ayı sonunda imzalamak istediklerini duyurmuştu. Söz konusu anlaşma, Filistin'de yeni başkanlık seçimi ve genel seçimlerin yapılabilmesine imkân sağlıyor. Ayrıca, Gazze Şeridi’ndeki yeniden imar çalışmalarına başlanması da öngörülüyor.



Hamas-El Fetih görüşmesi tehlikeye girdi



Ancak, Hamas’ın son açıklaması bu beklentileri tehlikeye soktu. Hamas, BM raporunun ertelenmesinin, Mısır’da imzalanması beklenen anlaşmayı olumsuz etkileyebileceğini açıkladı. Hamas Sözcüsü Fevzi Barhum, Hamas da dâhil olmak üzere Filistinli tüm grupların, Goldstone Raporu ile ilgili yaşananlardan dolayı Filistin Özerk Yönetim Konseyi'ne öfkeli olduğunu belirtti. Bu olayın müzakereleri etkileyebileceğini kaydeden Barhum, anlaşmanın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda ise kesin bir görüş bildirmekten kaçındı. Raporun oylanmasının ertelenmesinin, İsraillilere, raporun muhtemel olumsuz etkilerini önlemek amacıyla fırsat vereceği iddia ediliyor.