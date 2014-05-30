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Dünya

Filistin'de Fetih-Hamas uzlaşısında erteleme

Filistin'de oluşturulacak uzlaşı hükümetinde tarafların anlaşmazlıkları belirsizliğe yol açtı

30 Mayıs 2014 08:37

Filistin'de oluşturulacak uzlaşı hükümeti ilanının, dışişleri bakanlığı koltuğuna kimin oturacağı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, yaptığı açıklamada, erteleme sebebinin, Riyad El-Maliki'nin dışişleri bakanlığı görevini üstlenmesi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın esirler bakanlığını feshetme talebi konularındaki anlaşmazlık olduğunu belirtti.

Zuhri, Abbas'ın, esirler bakanlığını kaldırarak yerine bağımsız heyet kurulmasını istediğini ancak Hamas'ın, milli kurum olması nedeniyle buna karşı çıktığını ifade etti.

Fetih hareketi liderlerinden Yahya Rabah ise uzlaşı hükümetinin cumartesi günü ilan edilebileceğini ifade etti.

Fetih hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreteri Emin Makbul, bugün, "Görüşmelerin devam etmesi nedeniyle uzlaşı hükümetinin gelecek hafta ilan edileceğini" duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanı İsmail Heniye de hükümetin ilanı için uzun süreli gecikmenin yaşanmayacağını ifade etmişti.

 

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