T24 LogoT24 Logo
Dünya

Filistin'de canlı bombalı saldırı

1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralandı

17 Ağustos 2017 13:08

Gazze'de Refah Sınır Kapısı'nın doğusunda gerçekleştirilen bombalı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Büzm yaptığı yazılı açıklamada, sınır şeridine yaklaştıkları sırada güvenlik güçlerince durdurulan iki kişiden birinin üstündeki bombayı patlatması sonucu yaşamını yitirdiği, yanındaki kişi ile emniyet güçlerinden birkaçının yaralandığını ifade etti.

Büzm, yaralıların Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde tedavi altına alındığını duyurdu.

"Cihatçı Örgüt" Açıklaması

Güvenlik kaynakları da "tekfirci" olarak nitelenen bir örgüte mensup olduğu değerlendirilen iki kişinin Gazze'den Sina Yarımadası'na sızmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından durdurulduğunu, bunun üzerine üstündeki bombayı patlatan bir kişinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise gözaltına alındığını, olayda biri ağır 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sağlık kaynakları ise saldırıda ağır yaralanan sınır güvenlik görevlisi Nidal el-Caferi'nin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından saldırıyla ilgili yayımlanan açıklamada, Caferi'nin yaşamını yitirdiğini doğrulandı.

ETİKETLER

Filistincanlı bombasaldırıölüyaralıKudüsİsrail

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24