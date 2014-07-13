Filistin'de bombadan kaçmak için 57 saniyeniz var!

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarını savunurken, “Onları vurmadan önce uyarıyoruz” açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Sivil kayıpları en az sayıda tutmak istediklerini ileri süren İsrailli yetkililer, büyük saldırıdan önce vurulacak evi önce telefonla aradıklarını ardından da uyarı ateşi açtıklarını ve evdekilere çıkmaları için 15 dakika verdikten sonra yıkıcı saldırıyı gerçekleştirdiklerini savunuyor. Bu süre bile birçok kişi tarafından az bulunurken Gazze’de çekilen bir video İsrail güçlerinin uyarı ateşinden sonra saldırı için bir dakika bile beklemediğini ortaya koydu.

‘Bu bir uyarı, dışarı çıkın’

Videoda İsrail saldırılarını filme alan Filistinliler, komşularının evine patlayıcı taşımayan bir uyarı bombası atıldığını görüyor. Bunun bir uyarı atışı olduğunu anlayan kişilerin “Bu bir uyarı. Dışarı çıkın” diye komşularına seslendiği duyuluyor. Ancak uyarı ateşinin üzerinden daha sadece 57 saniye geçmişken büyük saldırı gerçekleşiyor ve ev yerle bir oluyor.

Video sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, İsrail’in kendi koyduğu ve insan hakları örgütlerinin büyük tepkisini çeken tartışmalı 15 dakika kuralına bile uymadığı görülüyor.