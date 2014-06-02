Filistin'de birlik hükümeti kuruldu

Gazze'yi yöneten Hamas, Fetih hareketiyle birlik hükümetinin kurulması konusunda anlaşmaya vardı, Rami Hamdallah önderliğindeki hükümet üyeleri yemin ederek göreve başladı. Anlaşmaya göre hükümetin başbakanı ve içişleri bakanı olan Rami Hamdallah, Hamas'ın talep ettiği esirler bakanlığı için öngörülen yetkileri geçici bir süreliğine üzerine aldı.

Al Jazeera Türkiye’de yer alan habere göre, İsrail'in Gazze'den çıkışına izin vermediği bakanların daha sonra yemin etmesi bekleniyor. Birlik hükümeti fikrine sert bir şekilde karşı çıkan İsrail hükümeti ise yeni hükümetin ilan edilmesi üzerine acil toplandı.

Gazze’deki Hamas yönetiminin başbakanı İsmail Heniye hükümetin kurulmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bundan sonra medyada ayrılık haberleri okumayacaksınız artık, tek halk olarak devam edeceğiz, bu an tarihi bir andır. Diyalog çabalarımız başarılı oldu. Yedi yıllık ayrışmayı bitirdik, yeni bir aşamaya geldik, ortak siyasete kapı açtık. Biz ve Ramallah'taki kardeşlerimiz haklar ve özgürlükleri esas almak noktasında uzlaştık. Geçen süre içerisinde bazı gelişmeler bizi engelledi ama halkın iradesi güçlü olduğu için zorlukları aştık. Tüm zorluklara rağmen birlikte durmayı sürdürmemiz gerekiyor. Üzerimizde büyük sorumluluk var. Tüm şehitlerimize ve esirlerimize selam yolluyorum.”

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, hedeflerinin Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak ve bölgedeki sorunları çözmek olduğunu söyledi.

Hamdallah ve Maliki kilit isimler

Fetih hareketine yakınlığıyla bilinen ancak bölgede bağımsız bir siyasetçi olarak da tanınan ve akademisyen olan Rami Hamdallah, Neceh Ulusal Üniversitesi'nin rektörlüğünü yürütüyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından eski başbakan Selam Feyyad'ın yerine Haziran 2013’te atanan Hamdallah kısa bir süre sonra bu görevden istifa etmiş ve daha sonra yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı görevine ise Fetih hareketinin mensubu Riyad Maliki getirildi. Maliki daha önce de dışişleri bakanı ve medya bakanı olarak çalışmış, Selam Feyyad döneminde hükümet sözcüsü olarak da görev almıştı.

Dışişleri bakanı birlik hükümetinin yurtdışındaki temsilcisi olacağı için Fetih ve Hamas hareketleri bu koltukla ilgili anlaşmazlık yaşıyordu.

Yedi yıllık ayrılık

Abbas ve Hamas lideri Halid Meşal, 6 Şubat 2012’de Katar’ın başkenti Doha’da, o zamanki emir Hamad bin Halife El Tani’nin arabuluculuğunda bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma gereğince Mahmud Abbas başkanlığında bir geçiş hükümeti kurulacaktı.

Hükümetin görevi milletvekili ve başkanlık seçimlerini yapmak, aynı zamanda Gazze’nin yeniden imarını başlatmak olacaktı. Ancak anlaşma henüz hayata geçirilemedi.

23 Nisan'da Gazze'de bir araya gelen Fetih ve Hamas hareketleri ortak hükümet kurma konusunda anlaştı.

Taraflar arasındaki bölünmüşlük 2007 yılında Gazze Şeridi’nde yaşanan çatışmalar ve Hamas’ın şeridi kontrolü altına almasıyla başladı.

Filistin yönetiminin Hamas ile birlikte hareket etmesine tepki gösteren İsrail yönetimi, anlaşma üzerine ABD arabuluculuğunda devam eden müzakereleri askıya aldığını duyurmuştu.