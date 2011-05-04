-FİLİSTİN'DE BAŞBAKANLIK İÇİN 4 İSİM ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Filistinli gruplar arasında bugün birlik anlaşması imzalanırken, başbakanlık makamı için dört isim öne çıkıyor. Bu isimler şunlar: Mühib El Masri: Nablus'tan milyarder bir hayırsever ve birliğin sağlanması yönünde çalışan bir aktivist. Bu çalışmaları çerçevesinde Gazze'ye defalarca gitti. Bir Filistin yatırım firması olan PEDECO'nu başkanlığını yapıyor. Ziyad Ebu Amir: Yasama Konseyi üyesi, yazar ve Gazze'den eski dışişleri bakanı. Washington'daki Georgetown üniversitesinden karşılaştırmalı politika alanında master derecesi bulunuyor. Abid El Kerim Şubeyir: 2005 seçimlerinde bağımsız devlet başkanlığı adaylarından. Seçimde yüzde 2,6 oranında oy alarak dördüncü gelmişti. Cemal El Hudari: Gazzeli eski bir bakan ve bağımsız. 2006'de Yasama Konseyi'ne girdi. Birlik anlaşmasının sağlanmasından aktif olarak çaba gösterdi. Bu arada El Fetih milletvekili ve örgütün devrim konseyi üyesi Faysal Ebu Şalha yaptığı açıklamada, El Fetih yetkililerinin kısa sürede Gazze'ye gideceklerini söyledi.