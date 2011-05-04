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Dünya

FİLİSTİN'DE ANLAŞMA KAHİRE (A.A)

04 Mayıs 2011 16:40

-FİLİSTİN'DE ANLAŞMA KAHİRE (A.A) - 04.05.2011 - Filistin'deki gruplar arasında sağlanan anlaşmayla ilgili resmi tören başladı. Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan resmi törene Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katılıyor. Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal törende hazır bulunuyor. El Fetih ve Hamas dahil 13 Filistinli grup, Batı Şeria ve Gazze'yi, kısa bir süre içinde açıklanacak tek bir hükümet altında toplamayı amaçlayan uzlaşma anlaşmasını dün imzalamışlardı. Bağımsız teknokratlardan oluşması beklenen yeni hükümetin Gazze'nin imarıyla güvenlik teşkilatlarının reformu üzerinde çalışması ve Filistinlileri bu yıl içinde seçime götürmesi bekleniyor.

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