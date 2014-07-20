Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 gün yas ilan etti. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Bahreyn'de bulunan Abbas, Gazze'de 60 kişinin öldüğü ve 420 kişinin yaralandığı Şecaiye katliamı sonrası, Abbas'ın, 3 gün yas ilan etti.

Filistin hükümet binalarında ve yurt dışı temsilciliklerinde bayrakların 3 gün boyunca yarıya indirileceği belirtilen haberde Abbas'ın, "Uluslararası toplum, İsrail saldırılarını durdurmak ve ateşkes için acilen devreye girmeli" ifadelerine yer verildi.

Abbas, ateşkes sağlanması için çıktığı Mısır, Türkiye gezisinden sonra Katar'da görüşmelerde bulunuyor.

İsrail ordusunun, bugün Şecaiye bölgesinde yaptığı katliamda en az 60 Filistinlinin öldüğü, 7 Temmuz'dan bu yana Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında ise hayatını kaybedenlerin sayısının 420'ye yükseldiği bildirildi.