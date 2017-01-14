Filistin yönetimi Vatikan'da büyükelçilik açtı

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımı ile Filistin yönetiminin Vatikan'daki temsilciliği açıldı. Vatikan'dan yapılan açıklamada, Abbas'ın önce Papa Françesko tarafından kabul edildiği belirtildi.

Papa ile görüşmesinin ardından büyükelçiliğin açılışına katılan Abbas Vatikan haber ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada, Vatikan'da büyükelçilik açılmasını "Papa'nın Filistin halkına ve barışa olan sevgisinin bir işareti olduğunu" söyledi. Abbas, Papa'yla görüşmesinde Şili'de Filistinli mülteciler tarafından kurulan futbol takımının bir formasını hediye etti.

Filistin Ocak 2016'da Vatikan tarafından devlet olarak tanınmış, İsrail ise Filistinliler ve Vatikan arasındaki yakınlaşmaya tepki göstermişti. Filistin yönetimi Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve resmen başlamasının ardından yaşanabilecek gelişmeler nedeniyle endişeli. ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını söyleyen Trump'ın açıklamalarından rahatsız olan Abbas, bunun iki devletli çözüm çabalarının sonunu getireceğini dile getirdi.

Filistin'i şimdiye kadar 130'dan fazla ülke bağımsız devlet olarak tanıdı. Filistin ayrıca 2012 yılında da BM'de ABD'nin itirazlarına rağmen gözlemci ülke statüsü elde etti. Bu statü, Filistin'in uluslararası toplum tarafından da resmi olarak tanınmasını sağladı.

Filistin'in Vatikan'da diplomatik temsilcilik açmasının Paris'te pazar günü yapılacak olan Ortadoğu konferansına da ivme kazandırması bekleniyor.

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dpa/AFP/HS/SSB