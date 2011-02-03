Filistin yardımları faizde

T24 - İsrail'in Gazze’de başlatmış olduğu harekat sonrasında Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla Başbakanlık tarafından 2009 yılında başlatılan yardım kampanyasında toplanan paraların akıbeti belli oldu.



Edinilen bilgilere göre, kampanyada toplanan 55 milyon 485 bin 492 lira, 337 bin 941 dolar ve 3 milyon 623 bin 913 euro’nun Vakıfbank Finans Market Şubesi’nde, faizde değerlendirildiği ortaya çıktı.



Faiz gelirinin de yardım anaparasına eklendiği belirtildi. Gazze’ye bugüne kadar ulaştırılan yardımların yaklaşık tutarının ise 11 milyon lira olduğu vurgulandı.



Vatan gazetesinde yer alan habre göre; Başbakanlık kaynakları, Gazze’ye inşaat malzemesi girişi konusunda İsrail tarafından uygulanan genel ambargonun kaldırılması yönünde Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan girişimlerin sürdüğünü, durumun normale dönmesini müteakip mevcut yardım paralarının Gazze’nin yeniden inşasında kullanılacağını belirtti. Kaynaklar, “O paraları Filistin Devleti’ne aktarabiliriz ancak Türkiye’nin bölgeye kalıcı yatırımlar yapmasını istiyoruz. Filistin’de de okullar, Türk kenti gibi projeler hayata geçirmek istiyoruz” dediler.