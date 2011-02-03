T24 LogoT24 Logo
Gündem

Filistin yardımları faizde

Yardım kampanyasında toplanan paraların akıbeti belli oldu

03 Şubat 2011 02:00

T24 - İsrail'in Gazze’de başlatmış olduğu harekat sonrasında Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla Başbakanlık tarafından 2009 yılında başlatılan yardım kampanyasında toplanan paraların akıbeti belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, kampanyada toplanan 55 milyon 485 bin 492 lira, 337 bin 941 dolar ve 3 milyon 623 bin 913 euro’nun Vakıfbank Finans Market Şubesi’nde, faizde değerlendirildiği ortaya çıktı.

Faiz gelirinin de yardım anaparasına eklendiği belirtildi. Gazze’ye bugüne kadar ulaştırılan yardımların yaklaşık tutarının ise 11 milyon lira olduğu vurgulandı.

Vatan gazetesinde yer alan habre göre; Başbakanlık kaynakları, Gazze’ye inşaat malzemesi girişi konusunda İsrail tarafından uygulanan genel ambargonun kaldırılması yönünde Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan girişimlerin sürdüğünü, durumun normale dönmesini müteakip mevcut yardım paralarının Gazze’nin yeniden inşasında kullanılacağını belirtti. Kaynaklar, “O paraları Filistin Devleti’ne aktarabiliriz ancak Türkiye’nin bölgeye kalıcı yatırımlar yapmasını istiyoruz. Filistin’de de okullar, Türk kenti gibi projeler hayata geçirmek istiyoruz” dediler.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24