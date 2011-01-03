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Dünya

FİLİSTİN VATANDAŞINI "YANLIŞ ANLADIKLARI" İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER TEL AVİV (A.A)

03 Ocak 2011 14:05

-FİLİSTİN VATANDAŞINI "YANLIŞ ANLADIKLARI" İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER TEL AVİV (A.A) - 03.01.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Özel Koordinatörü Robert Serry, son 48 saat içinde İsrail askerlerinin karıştığı olaylarda iki Filistinlinin öldürülmesinden endişe duyduklarını söyledi. Serry'nin sözcülerinden Richard Miron, açıklamasında, "İşgal altındaki Batı Şeria topraklarında İsrail askerlerinin karıştığı olaylarda iki Filistinlinin hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla büyük endişe duyuyoruz" dedi. BM Özel Koordinatörünün bu trajik ölümlerle ilgili soruşturmalarda tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını beklediğini ifade eden Miron, uluslararası hukuk kurallarına göre İsrail'in, sivil halkın korunmasını sağlamak ve aşırı güç kullanımından kaçınılması amacıyla tüm tedbirleri alması gerektiğini vurguladı. Batı Şeria'da, cuma günü Bileyn köyünde düzenlenen protesto gösterisinde, askerlerin kalabalığı dağıtmak için kullandığı gaz bombalarından zehirlenen 36 yaşındaki Cevahir Ebu Rahme adlı Filistinli kadın hayatını yitirmişti. Batı Şeria'da dün de bir askeri kontrol noktasında, Ahmed Mahmud Müslümani adlı 21 yaşındaki Filistinli bir genç öldürülmüştü. Bu arada, Müslümani'nin ölümüyle ilgili olarak Haaretz gazetesine bir açıklama yapan İsrail Merkez Komutanlığı'ndan bir subay, olayın "Filistinli vatandaşın anlaşılmaz davranışı ile askerlerin içinde bulundukları yüksek alarm durumunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını" ve kapsamlı bir soruşturmanın yürütülmekte olduğunu söyledi.

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